EFSANE TOTTİ'NİN UNUTULMAZ KARİYERİ
Serie A'nın son haftasında oynanan Genoa maçıyla emekliye ayrılan Roma'nın efsane futbolcusu Totti, ardında unutulmaz bir kariyer bıraktı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son haftasında Genoa ile oynanan maçta aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.
Gelecek sezondan itibaren başkent temsilcisinin teknik ekibinde görev alması beklenen Totti, futbol dünyasının unutulmazları arasında kendine yer buldu.
Totti, Roma'da çıktığı 786 maçta 307 gollük performans sergiledi. Roma'da görev yaptığı 25 sezon boyunca birçok kupa kazanan 40 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bireysel başarılarla da ön plana çıktı.
kaynak:sabah
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