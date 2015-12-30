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efsane sivri dilli jüri nurella o kanala geri dönüyor

EFSANE SİVRİ DİLLİ JÜRİ NURELLA O KANALA GERİ DÖNÜYOR

Son yılların en büyük çıkışını yapan moda ve stil yarışması jürilerinden Nur Yerlitaş Tv8 de yayınlanan İşte Benim Sitilim yarışmasının sezon finali sonrası ayrıldığını açıkladı. Nurella lakabıyla ünlenen usta modacı yeni kanalı ile zaman kaybetmeden anlaştı, o fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Tarih : 30 Aralık 2015, 09:20
Puan Ver : Efsane Sivri Dilli Jüri Nurella O Kanala Geri Dönüyor(8/10)9


Star TV, kısa bir süre önce TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki jüri üyeliği görevinden ayrılan ünlü modacı Nur Yerlitaş'la el sıkıştı. Prensip anlaşmasına varan taraflar, proje üzerinde yeni yıl itibariyle çalışmaya başlayacak ve projenin detayları da bu tarihlerde açıklanacak.

 








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