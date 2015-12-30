EFSANE SİVRİ DİLLİ JÜRİ NURELLA O KANALA GERİ DÖNÜYOR
Son yılların en büyük çıkışını yapan moda ve stil yarışması jürilerinden Nur Yerlitaş Tv8 de yayınlanan İşte Benim Sitilim yarışmasının sezon finali sonrası ayrıldığını açıkladı. Nurella lakabıyla ünlenen usta modacı yeni kanalı ile zaman kaybetmeden anlaştı, o fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Star TV, kısa bir süre önce TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki jüri üyeliği görevinden ayrılan ünlü modacı Nur Yerlitaş'la el sıkıştı. Prensip anlaşmasına varan taraflar, proje üzerinde yeni yıl itibariyle çalışmaya başlayacak ve projenin detayları da bu tarihlerde açıklanacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar