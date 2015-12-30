Son yılların en büyük çıkışını yapan moda ve stil yarışması jürilerinden Nur Yerlitaş Tv8 de yayınlanan İşte Benim Sitilim yarışmasının sezon finali sonrası ayrıldığını açıkladı. Nurella lakabıyla ünlenen usta modacı yeni kanalı ile zaman kaybetmeden anlaştı, o fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.