

İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in kurucusu bas gitarist, solist ve besteci Lemmy Kilmister (gerçek adı Ian Fraser Kilmister), 70 yaşında yaşamını yitirdi.







Motörhead grubu adına açıklama yapan temsilci Andrew Goodfriend, Kilmister'ın ABD'nin Los Angeles kentinde, kanser nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.







'Lemmy' ismiyle tanınan Kilmister, 1970'lerde Hawkwind grubuyla başladığı müzik serüvenine 1975'te kurduğu ünlü Motörhead grubuyla devam etmiş, 'Ace of Spades' gibi klasikleşen eserlere imza atmıştı. Sıradışı tarzı ile heavy metal müziğin gelişmesine katkı sağlayan Kilmister, Motörhead grubu altında 24 albüm çıkardı. 2010'da çıkmış olan 'Lemmy the Movie' filminde kendisi anlatılmaktadır.



