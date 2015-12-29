EFSANE METAL GRUBU SOLİSTİ HAYATINI KAYBETTİ
Müzik dünyası büyük bir kayıp verdi. Efsane İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in solisti Lemmy Kilmister 70 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in kurucusu bas gitarist, solist ve besteci Lemmy Kilmister (gerçek adı Ian Fraser Kilmister), 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Motörhead grubu adına açıklama yapan temsilci Andrew Goodfriend, Kilmister'ın ABD'nin Los Angeles kentinde, kanser nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
'Lemmy' ismiyle tanınan Kilmister, 1970'lerde Hawkwind grubuyla başladığı müzik serüvenine 1975'te kurduğu ünlü Motörhead grubuyla devam etmiş, 'Ace of Spades' gibi klasikleşen eserlere imza atmıştı. Sıradışı tarzı ile heavy metal müziğin gelişmesine katkı sağlayan Kilmister, Motörhead grubu altında 24 albüm çıkardı. 2010'da çıkmış olan 'Lemmy the Movie' filminde kendisi anlatılmaktadır.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar