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Efsane kaleci yorumuyla herkesi şaşırttı: Ben olsam uçmazdım

EFSANE KALECİ YORUMUYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI: BEN OLSAM UÇMAZDIM

Eski kaleci Rüştü Reçber, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Neumayr'ın attığı müthiş golü yorumlarken, "Kaleci yapacağını yaptı, ben olsam uçmazdım bile." dedi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Efsane Kaleci Yorumuyla Herkesi Şaşırttı: Ben Olsam Uçmazdım(8/10)4

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Rüştü Reçber, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçı, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumladı.

"BEN OLSAM UÇMAZDIM"

Kasımpaşa, Alman futbolcu Markus Neumayr'ın 23.dakikada attığı beraberlik golüne ilginç bir yorum getirdi. Reçber Neumayr'ın attığı golünü, "Neumayr çok iyi vurdu. Fabri'nin yapacağı hiçbir şey yok. Kaleci yapacağını yaptı. Ben olsam uçmazdım bile" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen ve milli takımda da unutulmazlar arasında yer alan Rüştü Reçber, Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapıyor.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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