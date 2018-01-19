EFSANE FUTBOLCUNUN OĞLU, AVRUPA'NIN EN KÖTÜ TAKIMINA İMZA ATTI
İtalya'nın efsane savunma oyuncularından Fabio Cannavaro'nun 18 yaşındaki oğlu Christian, performansı ile Avrupa'nın en başarısız takımı olarak gösterilen Benevento'ya imza attı.
İtalya Serie A'da topladığı 7 puanda en dipte yer alan, Avrupa'nın en başarısız takımı olarak gösterilen Benevento, efsane savunmacı Fabio Cannavaro'nun oğlu Christian ile sözleşme imzaladı. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk 14 maçı kaybettikten sonra Milan karşısında kalecisinin son dakikadaki golüyle mucizevi bir puan alabilen Benevento, 18 yaşındaki futbolcuyu Sassuolo'dan kadrosuna kattı.
BAŞKAN BAŞARISIZLIĞI CADILARA BAĞLADI
Benevento'nun başarısızlığını cadılara bağlayan Başkan Oreste Vigorito da anlaşmayı doğruladı. Ligde kalmak için devre arası transferlerine güvenen Benevento'da Christian, Ocak ayında kadroya dahil edilen 4. isim oldu. Benevento daha önce de Fransız savunmacı Jean-Claude Billong, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ve Malili golcü Cheick Diabate'yi transfer etmişti. Christian Cannavaro, bu sezon sadece 1 kupa maçında 44 dakika forma şansı bulabildi.
Takıma yeni katılan dört isim, Benevento'nun ligde kalabilmesi için mücadele edecek.
CARNAVARO ÇİN'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPIYOR
Parma ve Real Madrid'de de top koşturmuş olan Fabio Cannavaro'nun İtalya Milli Takımı ile 2006 yılında 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Cannavaro, aynı yıl Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün de sahibi olması ile biliniyor. Cannavaro, şimdilerde Guangzhou Evergrande'da teknik direktör olarak görev yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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