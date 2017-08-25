EFSANE FUTBOLCU TOTTİ, JUVENTUS'UN GRUBUNA BARCELONA'YI ÇEKİNCE BUFFON'A GÜLDÜ
Roma efsanesi Totti, Şampiyonlar Ligi grup kuralarında Juventus'un grubuna Barcelona'yı gönderince yakın arkadaşı Buffon'a bakarak kahkaha attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımları Roma efsanesi Totti, grupları ise Shevchenko çekti. Kura çekimine damga vuran olay ise Totti'nin yüz ifadesiydi.
Roma'nın ezeli rakibi Juventus'un grubuna Barcelona'yı çeken İtalyan futbol efsanesi Barcelona yazan kağıdı gösterirken ciddi ifadesini bozarak Juve'nin kalecisi Buffon'a baktı ve kısa bir süre gülümsedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar