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Efsane Futbolcu Totti, Juventus'un Grubuna Barcelona'yı Çekince Buffon'a Güldü

EFSANE FUTBOLCU TOTTİ, JUVENTUS'UN GRUBUNA BARCELONA'YI ÇEKİNCE BUFFON'A GÜLDÜ

Roma efsanesi Totti, Şampiyonlar Ligi grup kuralarında Juventus'un grubuna Barcelona'yı gönderince yakın arkadaşı Buffon'a bakarak kahkaha attı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Efsane Futbolcu Totti, Juventus'un Grubuna Barcelona'yı Çekince Buffon'a Güldü(6/10)2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımları Roma efsanesi Totti, grupları ise Shevchenko çekti. Kura çekimine damga vuran olay ise Totti'nin yüz ifadesiydi.

Roma'nın ezeli rakibi Juventus'un grubuna Barcelona'yı çeken İtalyan futbol efsanesi Barcelona yazan kağıdı gösterirken ciddi ifadesini bozarak Juve'nin kalecisi Buffon'a baktı ve kısa bir süre gülümsedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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