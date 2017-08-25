UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımları Roma efsanesi Totti, grupları ise Shevchenko çekti. Kura çekimine damga vuran olay ise Totti'nin yüz ifadesiydi.

Roma'nın ezeli rakibi Juventus'un grubuna Barcelona'yı çeken İtalyan futbol efsanesi Barcelona yazan kağıdı gösterirken ciddi ifadesini bozarak Juve'nin kalecisi Buffon'a baktı ve kısa bir süre gülümsedi.

Kaynak: haberinburada