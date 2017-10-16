EFSANE FUTBOLCU RONALDİNHO, MESSİ'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FUTBOLCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane Ronaldinho, Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olcuğunu söyledi.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, kariyeri ve hayatıyla ilgili TV3'e çarpıcı itiraflarda bulundu.
İşte Ronaldinho'nun itirafları:
"Futbol topu, benim için her zaman bir hayat yoldaşı, en iyi arkadaş oldu. Topla birlikte geçirdiğim süreyi, başka hiçbir şeyle, hiç kimseyle geçirmedim. Bana ilk topumu kimin verdiğini hatırlamıyorum ama Brezilya'da her çocuk futbol topuyla birlikte doğar."
BABASININ ÖLÜMÜ
"Babamın ölümü, çocukken değil ama şimdi çok daha fazla acı veriyor. Çünkü, küçükken tam olarak idrak edemiyordum ne olduğunu. Ancak, babamın hayatımda bıraktığı boşluğu dolduran annem, kız kardeşim ve ağabeyim olduğu için çok şanslıyım. Bir babanın verebileceği her şeyi bana verdiler."
KARİYERİNİN EN İYİ ANI
"Kore ve Japonya'da Dünya Kupası'nı kaldırmak hayatımdaki en iyi andı. Tüm futbolcular kariyerlerinin bir noktasında o kupayı kazanmayı hayal ederler."
BARCELONA'YA TRANSFERİ
"Barcelona'da her şey çok güzeldi. İdollerim olan Romario, Rivaldo, Ronaldo, Koeman gibi futbolcuların giydiği formayı giydim. Bu da beni çok mutlu etti."
BARCELONA'DAN AYRILMASI
"Barcelona'dan ayrılmayı isteyen taraf bendim. Tüm hedeflerime ulaşmıştım ve bir değişime ihtiyacım vardı. Guardiola ve nike'ta çalışan kardeşi Pere ile aram çok iyiydi. Barcelona'dan ayrıldığım için bir pişmanlık taşımıyorum. Sonrasında da kupalar kazandım, tıpkı Atletico Mineiro ile kazandığım Copa Libertadores gibi…"
KARİYERİNDEKİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR
"Frank Rijkaard, oyuna dair temel bilgilerimi bana öğreten kişiydi. Tüm kariyerim boyunca bana hocalık eden en iyi insandı. Oyunun kaderini belirlemeyi, oyuna hükmetmeyi ve sakin kalmayı öğretti."
TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FUTBOLCUSU
"Kimileri tüm zamanların en iyi futbolcusu Pele der, kimileri Romario, hatta Ronaldinho. Messi'nin kariyerindeki tüm ilerlermeleri takip eden biri olarak çok mutluyum. Bir gün kariyeri bittiğinde herkes, "Lionel Messi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu." diyecek!"
Kaynak: haberinburada
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