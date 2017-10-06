EFSANE FUTBOLCU NOKTAYI KOYDU: MESUT ARSENAL'DAN AYRILMIŞ
Arsenal efsanesi Martin Keown, "Mesut Özil şu anda sadece fiziksel olarak takımda. Psikolojik ve mental anlamda ise takımla alakası kalmadı. Artık gidiyor." dedi.
Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen Mesut Özil, Arsenal'da kriz yaratmaya devam ediyor. Türk asıllı Alman futbolcu, sakatlığının ardından 25 Eylül'deki West Bromwich maçında son bölümlerde görev aldı. Ancak 29 Eylül'de BATE ile deplasmanda oynanan Avrupa Ligi mücadelesinde kadroya girmeyi reddederek, Beyaz Rusya'ya gitmedi. Arsenal'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileme teklifini geri çeviren Mesut Özil'in bu tavırları, bardağı taşırdı. Kulübün efsanelerinden biri olan ve şu anda köşe yazarlığı yapan Martin Keown da Mesut'la ilgili sert sözler sarf etti.
"TAKIMI NEGATİF ETKİLİYOR"
Keown, "Mesut şu anda fiziksel olarak Arsenal'de olabilir. Ancak psikolojik ve mental anlamda kesinlikle takımdan ayrılmış durumda. Yıllardır Arsene Wenger'in sabrını bu kadar fazla test eden bir oyuncu olmamıştı" ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu, Mesut Özil'in West Bromwich karşısında forma giydikten sonra Beyaz Rusya'ya gitmemesi için, "Sürekli aniden sakatlanıyor! Takımla birlikte olmak istemedi ve Beyaz Rusya'ya gitmedi. Wenger, Mesut'u takımda tutmak için elinden geleni yaptı. Ancak Mesut'un varlığı artık arkadaşlarını özellikle de genç oyuncuları negatif yönde etkilemeye başladı. Arsenal, onsuz da harika işler yaptığını gösterdi" dedi.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Arsenal Yönetimi de artık Mesut Özil'den umudunu kesti. İngiliz ekibi, sezon başında kadrosuna katamadığı Thomas Lemar için yeniden Monaco'nun kapısını çalacak. Arsenal bir yandan da Mesut'u ocak ayında elden çıkartmak için müşteri arıyor. Adaylardan biri olan İnter'den yapılan son açıklamada, "Mesut çok kaliteli bir oyuncu ancak onu ara transfer döneminde kadroya katmamız pek mümkün görünmüyor" denildi. Manchester United da Alman yıldızı istiyor ancak Wenger, oyuncusunun Premier Lig'deki rakibine gitmesine sıcak bakmıyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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