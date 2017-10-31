EFSANE FUTBOLCU MARADONA, ARJANTİN TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMPAOLİ'YE ŞARLATAN DEDİ
Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona, Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'ye ''şarlatan'' dedi.
Pazartesi günü 57. yaş gününü kutlayan futbolun yaşayan efsanesi Diego Maradona, ülkesinde yayın yapan Clarin gazetesine verdiği röportajda kendine has açıklamalar yaptı.
"BANA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"
Yaz aylarında göreve gelen ve milli takıma elemelerin son maçında Dünya Kupası vizesi kazandıran Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli hakkında olumsuz ifadeler kullanan Maradona, deneyimli teknik adamı kendisine verdiği sözleri tutmamakla suçladı.
"BEN ŞARLATANLARI SEVMEM"
"Geçtiğimiz yıl Davis Cup finali için Hırvatistan'daydım ve Sampaoli'nin beni arayışını unutmuyorum. Sevilla'daki görevinde beni projeye dahil etmek istediğini söyledi ama oradaki işine başladığında beni tamamen unuttu. Asla onun gibi aldatıcı bir insan olmayacağım. Vasat insanlar kendilerini çok yukarılarda sanar ve ben şarlatanları asla sevmem" sözleriyle 57 yaşındaki teknik adamı topa tutan Maradona, Dünya Kupası kadrosu hakkında da fikirlerini paylaştı.
AGUERO'YU SAVUNDU
Tangocuların son zaferinde takım kaptanı olarak görev yapan efsane futbolcu, Sampaoli'nin forvet tercihlerini eleştirdi. Eski damadı olan Sergio Aguero'nun dışlanmaması gerektiğini hatırlatan Maradona,
"TEKNİĞİYLE ÖNE ÇIKANI KADROYA ALMAK LAZIM"
"Kritik maçlarda baskıyı hisseden Icardi'yi her zaman goller atan Higuain'e tercih etti. Aguero'yu turnuva listesinin dışında tutmamalıyız. Messi'yi onun gibi anlayan başka bir oyuncu kadromuzda yok. Dybala harika oyuncu ama o farklı bir silah. Atletizmiyle öne çıkan değil, tekniğiyle öne çıkan isimler üzerine sistem kurmalıyız" dedi ve Rusya'da forvet hattının Messi - Higuain ve Aguero'dan oluşması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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