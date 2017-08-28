Bir zamanların en iyi golcülerinden olan Hasselbaink Galatasaray-Sivasspor maçından yaptığı paylaşımla bir anda Leeds United taraftarlarının hedefi oldu. TT Arena'da maçı seyreden Hasselbaink, Twitter'dan stadyumda çektiği bir selfie'sini paylaştı. Altına da 'İnanılmaz bir atmosfer' yazdı.

Ancak çok geçmeden Leeds United taraftarları bu tweet'i fark etti ve dev bir tepki operasyonu başladı. Nedeni Leeds United'lıların, iki taraftarlarının İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesini asla unutmamış olmaları.

İKİ LEEDS UNITED TARAFTARI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hasselbaink Temmuz 1997'de Boavista'dan Leeds United'a transfer olmuş ve 1999'da Atletico Madrid'e gidene kadar da Leeds forması giymişti. Ertesi yıl Hasselbaink'sız Leeds United UEFA Kupası'nda yarı finale yükselmiş ve Galatasaray'la eşleşmişti. İlk maç için İstanbul'a gelen iki Leeds United taraftarı bıçaklanarak öldürülmüştü.

Galatasaray iki maç sonunda turu geçen isim olmuş finalde de Arsenal'i devirerek UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Ancak Leeds'liler iki taraftarlarının öldürülmesini asla unutmadı. Christopher John Loftus ve Kevin Spelight'ın öldürülmesini asla affetmeyen Leeds taraftarları bundan Galatasaray'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: haberinburada