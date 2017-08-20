EFSANE FUTBOLCU GERRARD: MESUT ÖZİL TAKIM OYUNCUSU DEĞİL
Efsane futbolcu Steven Gerrard, "Mesut Özil, top rakibe geçtiği zaman sizin için çok kötü bir takım arkadaşına dönüşüyor. Hiçbir arkadaşına yardım etmiyor." dedi.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal deplasmanda Stoke City'e 1-0 mağlup oldu.
Bu maçın ardından BT Sport'ta yorumculuk yapan Steven Gerrard karşılaşmayı değerlendirirken, İngiliz ekibinin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil hakkında sert eleştirilerde bulundu ve şöyle konuştu:
"MESUT TOP RAKİBE GEÇTİĞİ ZAMAN ÇOK KÖTÜ BİR TAKIM ARKADAŞINA DÖNÜŞÜYOR"
"Mesut'un vücut dili konusunda endişeliyim. Top rakibe geçtiği zaman sizin için çok kötü bir takım arkadaşına dönüşüyor. Deplasmandaki maçlar için yeterli değil. Yalnızca topa sahip olunca bir şeyler yapmak istiyor. Ancak dünya klasındaki oyuncular iki şeyi birden yapıyor: Topu kaybettikleri zaman takım arkadaşlarına yardım ediyorlar. Şu net ki Mesut bunu yapmıyor."
Kaynak: haberinburada
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