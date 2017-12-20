Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Efsane futbolcu, Benden bu kadar dedi

EFSANE FUTBOLCU, BENDEN BU KADAR DEDİ

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Çek futbolcu Tomas Rosicky, futbola veda ettiğini duyurdu.

Tarih : 20 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi(7/10)3

Çek futbolcu Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı.

Son olarak Sparta Prag forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, düzenlediği basın toplantısında, kontratının sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen performansını yeterli bulmadığı gerekçesiyle emeklilik kararı aldığını söyledi.

"VÜCUDUM PROFESYONEL FUTBOLUN GEREKLİLİKLERİNİ KALDIRAMIYOR"

Kendisini yetiştiren kulüp Sparta Prag ve taraftarına da teşekkür eden Rosicky, "Dikkatli bir incelemenin ardından, vücudumun profesyonel futbolun gerekliliklerini kaldıramayacak düzeye geldiğini fark ettim. Taraftarlarıma, bana veda etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Sparta Prag'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, Çekya forması ile 105 karşılaşmada 23 gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efsane  Futbolcu  Benden  Bu  Kadar  Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER