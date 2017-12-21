EFSANE FUTBOLCU, ARTIK BAKIMEVİNDE YAŞAYACAK
Alman futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen 72 yaşındaki Gerd Müller, hastalığı nedeniyle artık bakımevinde yaşayacak.
Bayern Münih formasıyla özdeşleşen ve Alman futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Gerd Müller yaklaşık 3 yıldır, Alzheimer ile mücadele ediyordu.
Hastalığı nedeniyle evde bakımı zorlaşan efsane ismin, yaşlılar için hazırlanan bir bakımevine yerleştirildiği öğrenildi.
FUTBOL TARİHİNİN UNUTULMAZLARI ARASINDA
72 yaşındaki eski yıldız, özellikle 1970'li yıllarda Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te gösterdiği performansıyla futbolda unutulmazlar arasında yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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