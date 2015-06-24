EFSANE DİZİ VEDA EDİYOR!
Bu cuma günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması beklenen Arka Sokaklar final yapma kararı aldı.
Bu cuma günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması beklenen Arka Sokaklar final yapma kararı aldı. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği ve başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizi cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak.
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