

Bu cuma günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması beklenen Arka Sokaklar final yapma kararı aldı. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği ve başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizi cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak.