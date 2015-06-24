O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

efsane dizi veda ediyor!

EFSANE DİZİ VEDA EDİYOR!

Bu cuma günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması beklenen Arka Sokaklar final yapma kararı aldı.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:29
Puan Ver : Efsane Dizi Veda Ediyor!(10/10)9


Bu cuma günü yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması beklenen Arka Sokaklar final yapma kararı aldı. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği ve başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizi cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak.








Etiketler: Efsane  Dizi  Veda  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER