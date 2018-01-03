Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, Kaliforniya City'de satın aldığı 40 dönümlük araziyle yasal marijuana satışı için ilk adımı attı.

Kaliforniya City'nin 15 bin nüfuslu Death Valley kasabasına yatırım yapan 51 yaşındaki efsane boksör, marijuana satışının yasal olduğu eyalete yatırım yaptı.

20 dönümlük araziye "Tyson Yetiştirme Okulu" kuracak olan efsane, çiftçilere nasıl marijuana yetiştirileceğini öğretecek. Tyson'a, Jay Strommen ve Robert Hickman ortaklık yaparken belediye başkanı Jennifer Wood'dan da destek alacağı belirtildi.

KALİFORNİYA'DA MARİJUANA 20 YILDIR YASAL

Efsane sporcunun kuracağı kliniğin, yaklaşık 20 yıldır marijuana üretiminin yasal olduğu Kaliforniya'da, marijuana'nın klinik faydalarının geliştirilmesi konusunda yardımcı olacağı ifade edildi.

Tyson, tıbbi marijuana'nın uzun süredir destekçisi olduğunu ve klinik kullanımları olduğunu dile getirdi. 1958 yılında Kaliforniya City'nin, Los Angeles kadar büyük bir şehir yapılması planlandı ancak başarısız göç politikası nedeniyle bu gerçekleşmemişti.

Belediye Başkanı, marijuana üretimi ve satışının yasallaşmasıyla bu hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inanıyor.

Kaynak: haberinburada