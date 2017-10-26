Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın son halini görenler "Başkanın yüzüne ne olmuş?" diye sordu. Yılmaz'ın estetik yaptırdığı iddia ediliyor.

Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, yeniden başkanlığa dönüp dönmeyeceğine yanıt verdi.

Yılmaz, "Yeniden başkan olmam konusunda, mecburiyet doğarsa dikkate almak durumu vardır. Gereğini yapacağız. Ben yabancı futbolcu sayısına karşıyım. Ben başkanken bu sayıyı artırmıyorduk. Galatasaray 11 yabancıyı oynattı. Trabzonspor'da da yabancı oyuncular var. Trabzonspor'a gelen yabancı oyuncular vasat. Bu konuda sıkı tedbir almak lazım." ifadelerini kullandı.

YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Yılmaz'ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen Yılmaz'ı görenler, "Başkanın yüzüne ne olmuş?" diye sordu.

KEVIN CAMPBELL'A "YAMYAM" DEMİŞTİ

Yılmaz, Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde siyahi futbolcusu Kevin Campbell'a "yamyam" demesiyle gündeme oturmuş, ünlü futbolcu da bir süre sonra takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: haberinburada