Alpine A110 olarak bir döneme damgasını vuran fakat Renault tarafından 1995'te üretimi durdurulan spor araba modeli tam 22 yıl aradan sonra yeniden üretilecek.

Fransız otomotiv endüstrisinin 1955 yılında kurulan ve özellikle 70'li yıllarda A110 modeliyle efsaneler arasına giren spor araba markası Alpine, uzun bir aradan sonra yeniden görücüye çıktı.

FABRİKASI DA 36 MİLYON EUROYA YENİLENDİ

Renault'nun üst düzey performans ve spor otomobil pazarına yeniden girme stratejisinde yapılan tanıtımda Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve CEO Carlos Ghosn da hazır bulundu. 36 milyon euro yatırımla yenilenen tesisin ardından "yeni retro" olarak adlandırılan 2018 model Alpine A110 görücüye çıktı.

100 KM'YE 4,5 SANİYENİN ALTINDA ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

2 koltuklu yeni Alpine A110 0-100 kilomtere arasına 4.5 saniyenin altında çıkmayı ve Porsche 911 Carrera'yı geride bırakmay vadediyor. Bunu başarmak için de tamamen alüminyum kasasına ve sadece 13.1 kg çeken koltuk tasarımına güveniyor.

Cenevre otomobil fuarında ilk olarak duyurulan Renault Alpine A110 satış fiyatı 55000 - 60000 euro arasında değişecek ve sadece 1955 adet üretilecek.

Fransızların Berlinette ismiyle bilinen 2 kapılı, spor, coupe benzeri modeli 1961 ve 77 yılları arasında otomobil dünyasının en dikkat çeken araçlarından biriydi.

Kaynak: haberinburada