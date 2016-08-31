

“Türkiye'yi kimse tehdit etmesin. 6-7 Ekim olayları Türkiye'de bir kara lekedir. İnsanların malının mülkünün yakıldığı, 50'ye yakın insanımızın hayatını kaybettiği bunu bir referans olarak, siyasi parti üyesi ya da siyasi sorumluluğu olan hiç kimse kullanmamalı, kullanılamaz. Zaten o zamanda sokağa çıkma çağrısında bulunan kişiler bunlar. Türkiye hiçbir zaman tehditlerle politika üretmiş bir ülke değildir. Kendi ülkemizin menfaati, milletimizin geleceği ne gerektiriyorsa o konuda değerlendirmeler yapar ve kararı alırız. Herkes kendi ülkesiyle ilgili kaygılarda bulunsun. Suriye başka bir ülkedir. Önce sormak lazım kimin vatandaşısınız? Kimin ülkesinde siyaset yapıyorsunuz? Kendi ülkenizin insanının huzur ve güvenliğini bu kadar nasıl heba etme kolaylığı içerisinde olabiliyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Bunu anlamak zordur. Suriye'de bir hadise olacak, Türkiye'de biz şunu yaparız demek siyaseten icra edilir bir cümle değildir. Biz önce 79 milyonun barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasını ve kalkınmasını, gelişmesini sağlayacak politikalar izliyoruz. Onunla birlikte Türkiye'ye gelmiş olan kardeşlerimizin huzur, güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yine onunla birlikte sınırlarımızın dışındaki Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimizin de hak ve hukuka sahip orada bütün Suriyeliler'in kendi temel hak ve özgürlüklerine sahip, kalkınmalarını, düzenlerini sağlayabilecek, huzur içinde yaşayabilecek bir Suriye inşa etmeleri için çaba sarf ediyoruz. Herkesin, herkesin lehine olacak politikaların peşinde gitmesini tavsiye ederim.”