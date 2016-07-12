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EFKAN ALA'DAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK AÇIKLAMASI


EFKAN ALA'DAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK AÇIKLAMASI
Tarih : 12 Temmuz 2016, 17:37
Puan Ver : Efkan Ala'dan Suriyelilere Vatandaşlık Açıklaması(10/10)12


İçişleri Bakanı Efkan Ala, Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına alınması konusunda açıklama yaptı.



'Yarar gördüğümüz Suriyelileri Türk vatandaşlığına alacağız' diyen Ala, vatandaşlık alan Suriyelilerin kendi vatandaşlarına hizmet edeceklerini söyledi.



İçişleri Bakanı Ala, şöyle konuştu:



'Biz ensar anlayışıyla bir çalışma içerisindeyiz. Tespit ettiğimiz, alınmasında sakınca görmediğimiz, yarar gördüğümüz, hem kendileri bakımından hem Türkiye hem de Suriye bakımından, aileleri Türk vatandaşlığına daha hızlı bir şekilde alacağız.'



Bakan Ala "Bu politikamızı büyük bir onur ile savunuyoruz. Hiç de tereddüt göstermiyoruz" ifadesini kullandı.



'AHISKA TÜRKLERİNİ DE VATANDAŞLIĞA ALACAĞIZ'



Ala, Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin de vatandaşlığa alınacağını, bunun çalışmasını yaptıklarını bildirdi.








Etiketler: Efkan  Ala  Dan  Suriyelilere  Vatandaşlık  Açıklaması    haber

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