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efkan ala: 15 bin 846 kişi gözaltına alındı

EFKAN ALA: 15 BİN 846 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişimi hakkında son gözaltı ve tutuklama rakamlarını açıkladı.​

Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:41
Puan Ver : Efkan Ala: 15 Bin 846 Kişi Gözaltına Alındı(4.4/10)5


İçişleri Bakanı Efkan Ala, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında 15 bin 846 kişinin gözaltına alındığını bunların 10 bin 12'sinin asker olduğunu açıkladı. Ala, "8 bin 113 kişi tutuklandı" dedi.



Ala, darbe girişimi gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "Bizi bombalıyorlar" dediğini aktardı.








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