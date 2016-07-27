EFKAN ALA: 15 BİN 846 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişimi hakkında son gözaltı ve tutuklama rakamlarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Efkan Ala, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında 15 bin 846 kişinin gözaltına alındığını bunların 10 bin 12'sinin asker olduğunu açıkladı. Ala, "8 bin 113 kişi tutuklandı" dedi.
Ala, darbe girişimi gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "Bizi bombalıyorlar" dediğini aktardı.
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