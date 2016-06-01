

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Efes-2016 tatbikatı Batı basınını hayran bıraktı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 79 farklı ülkeden yabancı gözlemcilerin de izlediği, Türkiye'nin bugüne kadar düzenlediği en büyük çok uluslu tatbikat olan Efes-2016 tatbikatı Batılıları da büyüledi.







Her gün ortalama 14 milyon kişinin ziyaret ettiği İngiliz Daily Mail gazetenin internet sitesi, Efes-2016 tatbikatını "Şok ve Dehşet" başlığıyla duyurdu.







Tatbikattan çok sayıda göz alıcı fotoğrafın kullanıldığı detaylı haberde, Efes-2016 için "Parmak ısırtan tatbikat" ifadesi kullanıldı.







Gazete, tatbikatın Ortadoğu kazanının iyice kaynadığı ve Türk-Rus ilişkilerinin en gergin günlerini yaşadığı bir sırada düzenlendiğine dikkat çekti.