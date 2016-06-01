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efes-2016 tatbikatı ingiliz basınında: şok ve dehşet

EFES-2016 TATBİKATI İNGİLİZ BASININDA: ŞOK VE DEHŞET

Tatbikatı çok sayıda fotoğrafla sayfalarına taşıyan Daily Mail gazetesi, 'Parmak ısırttı' ifadesini kullandı.

Tarih : 01 Haziran 2016, 09:22
Puan Ver : Efes-2016 Tatbikatı İngiliz Basınında: Şok Ve Dehşet(7/10)5


Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Efes-2016 tatbikatı Batı basınını hayran bıraktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 79 farklı ülkeden yabancı gözlemcilerin de izlediği, Türkiye'nin bugüne kadar düzenlediği en büyük çok uluslu tatbikat olan Efes-2016 tatbikatı Batılıları da büyüledi.



Her gün ortalama 14 milyon kişinin ziyaret ettiği İngiliz Daily Mail gazetenin internet sitesi, Efes-2016 tatbikatını "Şok ve Dehşet" başlığıyla duyurdu.



Tatbikattan çok sayıda göz alıcı fotoğrafın kullanıldığı detaylı haberde, Efes-2016 için "Parmak ısırtan tatbikat" ifadesi kullanıldı.



Gazete, tatbikatın Ortadoğu kazanının iyice kaynadığı ve Türk-Rus ilişkilerinin en gergin günlerini yaşadığı bir sırada düzenlendiğine dikkat çekti.








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