EDWARD SNOWDEN TWİTTER HESABI AÇTI
Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) bazı sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden Twitter hesabı açtı.
Snowden ilk mesajında "Şimdi beni duyabiliyor musunuz?" dedi. Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu. @Snowden hesabı yalnızca üç saat içinde 398 bin takipçiye ulaştı.
Snowden profiline şu mesajı koydu:
"Önceden hükümet için çalışıyordum. Şimdi kamu için çalışıyorum. @FreedomofPress'te Müdür".
Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu.
İkinci mesajında ise Snowden ABD'ki astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yanıt verdi:
"Şimdi Mars'ta suyumuz var! Sınırda pasapaportları kontrol ettiklerini düşünüyor musunuz? Bir arkadaş için soruyorum".
@Snowden hesabı yalnızca iki saat içinde 266 bin takipçiye ulaştı. Hesap ilerleyen saatlerde on binlerce yeni takipçi kazandı. Snowden'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı düşünülüyor.
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