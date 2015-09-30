

Snowden ilk mesajında "Şimdi beni duyabiliyor musunuz?" dedi. Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu. @Snowden hesabı yalnızca üç saat içinde 398 bin takipçiye ulaştı.







Snowden profiline şu mesajı koydu:







"Önceden hükümet için çalışıyordum. Şimdi kamu için çalışıyorum. @FreedomofPress'te Müdür".







Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu.







İkinci mesajında ise Snowden ABD'ki astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yanıt verdi:







"Şimdi Mars'ta suyumuz var! Sınırda pasapaportları kontrol ettiklerini düşünüyor musunuz? Bir arkadaş için soruyorum".







@Snowden hesabı yalnızca iki saat içinde 266 bin takipçiye ulaştı. Hesap ilerleyen saatlerde on binlerce yeni takipçi kazandı. Snowden'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı düşünülüyor.



