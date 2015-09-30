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edward snowden twitter hesabı açtı

EDWARD SNOWDEN TWİTTER HESABI AÇTI

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) bazı sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden Twitter hesabı açtı.

Tarih : 30 Eylül 2015, 09:22
Puan Ver : Edward Snowden Twitter Hesabı Açtı(7/10)9


Snowden ilk mesajında "Şimdi beni duyabiliyor musunuz?" dedi. Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu. @Snowden hesabı yalnızca üç saat içinde 398 bin takipçiye ulaştı.



Snowden profiline şu mesajı koydu:



"Önceden hükümet için çalışıyordum. Şimdi kamu için çalışıyorum. @FreedomofPress'te Müdür".



Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu.



İkinci mesajında ise Snowden ABD'ki astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yanıt verdi:



"Şimdi Mars'ta suyumuz var! Sınırda pasapaportları kontrol ettiklerini düşünüyor musunuz? Bir arkadaş için soruyorum".



@Snowden hesabı yalnızca iki saat içinde 266 bin takipçiye ulaştı. Hesap ilerleyen saatlerde on binlerce yeni takipçi kazandı. Snowden'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı düşünülüyor.

 






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