Edward Snowden, yakın zaman için Beyaz Saray'ı terk edecek POTUS Barrack Obama'dan özür dileme amacında. Görünüşe göre, Snowden bir af koparmayı planlıyor ama bunun mümkün olması çok zor.



Edward Snowden, yakın zaman için Beyaz Saray'ı terk edecek POTUS Barrack Obama'dan özür dileme amacında. Görünüşe göre, Snowden bir af koparmayı planlıyor ama bunun mümkün olması çok zor.







Eski CIA Danışmanı ve NSA Ajanı Edward Snowden, Amerika'da bazı kesimlerce çok sevilirken, bazılarınca da doğal olarak vatan haini olarak tanımlanıyor. Ne de olsa Snowden, ne kadar çirkin olsalar da, devlet sırlarını dünya ile paylaşmış durumda. Şu anda Rusya'da bulunan ve 1 yıllık sığınma hakkı 3 yıla çıkarılan gerek siyaset, gerekse internet dünyasının ünlü figürü şimdilerdeki “Başkanlık Affı” elde etmek için, destekçileriyle birlikte çaba gösteriyor. Elbette, Amerika Birleşik Devletlerinin kolay bir affa geçit vermeyeceği kesin. Zira eski ajanın açıklamaları ve sızdırdığı bilgiler, ülkeyi, dünya çapında küçük duruma düşürdü.



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Ancak yakında Beyaz Saray'daki tüm yetkilerini terk edecek Barrack Obama, konuya kesinlikle sıcak bakmıyor. Barrack Obama, Der Spiegel'e verdiği açıklamada basit bir özür ve af girişimin kesinlikle yetersiz olacağını dile getirdi. Barrack Obama, “Ben, Mahkeme'ye bile çıkmayan, kendini yetkililere teslim edip gereken bilgileri paylaşmayan birine Başkanlık Affı çıkaramam. O, hataları için önce hukuka yanıt vermeli. Üstelik kırdığı Amerikalıların kalbini de geri kazanmalı. Sanırım Bay Snowden yeni bir aydınlanma yaşıyor. Amacı, yasal sorunlarıyla baş etmek ve adeta bir sürgünde yaşadığı Rusya'dan, anayurduna geri dönmek. Gelsin, mahkemede her şeyi anlatsın ve kendini Amerika'nın adaletine bıraksın. Gerçekten eylemleri iyi niyetli ise bu fark edilecektir. Değilse özürleri içten içe bomboş.” ifadelerini kullandı.



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