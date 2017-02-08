Cam Filmine Kesilen Ceza Yargıtay'dan Döndü
Dünya'nın En Güçlü Orduları Hangileri?
İranlı Modelden İtiraf: 'burak'a Yazdım O Da...'
Piyasalarda Petrol Geriledi!
El Bab'da Kritik Tepelere Ele Geçirildi
Sony Ps4 Pro İnceleme Altında
Lg G6'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Lg'nin Yeni Akıllı Saati Watch Sport Ortaya Çıktı!
Epson L605 : 3'ü 1 Arada Çift Taraflı Baskı
Sennheiser Hd 5: Mükemmel Sesi Arayanlar İçin
Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışa Sunuldu
Apple, Hindistan İçinde İphone Üretimine Başlayacak
Flaş İddia: Caner Erkin Advocaat'a Küfür Etti
Bugün Hava Nasıl Olacak? İşte Tahminler...
Üzüm Alzheimer'a İyi Geliyor
Gelişmiş Ülkeler Varlık'lı Büyüdü Şimdi Sıra Türkiye'de
Ediz Hun: 80 Milyonluk Ülkede Jön Yok
Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
Fetö'cülere Pembe Oda Yasağı Geldi
Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

ediz hun: 80 milyonluk ülkede jön yok

EDİZ HUN: 80 MİLYONLUK ÜLKEDE JÖN YOK

Ediz Hun, konuşmacı olarak katıldığı panelde sinema sektörünü değerlendirdi: “Eskiden star kavramı vardı ama artık kalmadı.”

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:13
Puan Ver : Ediz Hun: 80 Milyonluk Ülkede Jön Yok(8/10)6


FİLM-SAN Vakfı tarafından düzenlenen “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi”, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde başladı. “Oyuncular Gözüyle Film Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, Ediz Hun konuşmacı olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Hun, konuşmasında “Eskiden star kavramı vardı ama artık kalmadı. 80 milyonluk ülkemizde star olabilecek yıldız yok. Beğenilen yakışıklı çocuklar ve cici kızlar var sadece. Onların da özel hayatlarını kontrol altına almaları lazım” dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ediz  Hun  80  Milyonluk  Ülkede  Jön  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER