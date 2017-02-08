

FİLM-SAN Vakfı tarafından düzenlenen “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi”, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde başladı. “Oyuncular Gözüyle Film Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, Ediz Hun konuşmacı olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Hun, konuşmasında “Eskiden star kavramı vardı ama artık kalmadı. 80 milyonluk ülkemizde star olabilecek yıldız yok. Beğenilen yakışıklı çocuklar ve cici kızlar var sadece. Onların da özel hayatlarını kontrol altına almaları lazım” dedi.







kaynak:hürriyet