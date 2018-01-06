Edirne'de yaşayan genç kız, hem mesleği hem de hobisiyle erkeklere taş çıkartıyor. 7 yıldır kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağlayan genç kız, çok sevdiği mesleğinden kazandığı paranın bir bölümüyle de hobisi 'motorculuğu' gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

TEK KADIN KASAP

Edirne'nin kasaplar çarşısı olarak bilinen Tahtakale'de tek kadın kasap olan ve 'kasap kız' olarak tanınan 24 yaşındaki Kübra Ayık, esnaf komşularının ve müşterilerinin tam desteğini görüyor. 'Aşık oldum' diyerek, kasaplık mesleğinden kazandığı parasıyla aldığı çok sevdiği motoruyla her sabah dükkanına gelen Ayık, kasap önlüğünü giyiyor.

"POŞET AÇARAK BAŞLADIM, BİR BAKTIM KEMİK KIRIYORUM, ET DOĞRUYORUM"

7 yıl önce kardeşinin önerisiyle kasap dükkanına adım atan Kübra Ayık, kelle kırıyor, ciğer doğruyor, kıyma çekiyor ve adeta erkeklere taş çıkartıyor. İşini çok severek yaptığını ve zamanla mesleğiyle bütünleştiğini anlatan Kübra Ayık, "Mesleğe 17 yaşında başladım. Aslında biraz tesadüf oldu, kardeşim burada çalışıyordu. O dönemde de ben dışarıda lise okuyordum. Hem çalışıp hem okumam lazımdı. Bunun içinde buna uygun bir iş bulmam lazımdı. Şuan ki patronum davet etti. 'ön muhasebe, hesap işlerine bakarsın hem kardeşin de orada' diyerek çağırdı. 2 ay bir süreçte poşet açma, hesaplara bakma diye başladım. Sonra bir baktım kemik kırıyorum, köfte yapıyoruz, et doğruyoruz derken mesleğin içine girdim" dedi.

"KASAP KIZ OLARAK TANIYORLAR"

Ayık, kasaplık mesleğini zaman içerisinde çok sevdiğini ve benimsediğini dile getirerek, "Mesleği de sevmeye başladım ve benimle bütünleşti. Çocuk gelişimi okuyordum. Aslında okulu devam ettirmeme sebebim de biraz mesleği sevmemle alakalı. Bu meslek bende kalıcı dedim artık. 'Kasap kız' olarak tanıyorlar beni. Arkadaşlarım bile telefon rehberlerine 'kasap kız' olarak kayıtlı" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM"

Müşterilerinin de esnaf komşularının da her zaman pozitif desteklerini aldığını anlatan Ayık, "Müşteriler olumlu karşılıyorlar. Zaten burada bir kadın görünce 'bayan kasap varmış, burasına bayan eli değdiği belli zaten' gibi yorumlar yaparak, pozitif karşılıyorlar. Bazı gelen müşterilerimiz, 'bayanın gücünü bir kere daha gördük. Kasap olarak, bir erkek işi olarak seni görmek hoşumuza gidiyor, gurur duyuyoruz' gibi tepkiler alıyorum" dedi.

"HAYALİMDİ, GÖRÜNCE AŞIK OLDUM"

Kübra Ayık, mesleğine olan sevgisi kadar motosiklet tutkusu olduğunu belirterek, "Patronum Ömer Doğan kendisi milli motosiklet yarışçısı. Buraya motorlarını getiriyordu. Ben de egzoz seslerini duya duya 'Ben de neden olmasın' dedim. Zaten biraz da içimde varmış. Hayalimdi. 1 seneye yakın para biriktirdim motor almak için hatta hiçbir yere çıkmadım diyebilirim parasını biriktirebilmek için. Hayalimde ufak bir motor almak vardı. Sonra benim motorumu görünce aşık oldum. Tamam dedim bu benim olmalı. Hemen ertesi günü gittim aldım. Daha önce vitesli bir motor deneyimim de yoktu" diye konuştu.

"SADECE CİNSİYET FARKIMIZ VAR, BEDEN AYNI BEDEN"

7 yıldır kasaplık yapan ve motosiklet tutkunu 24 yaşındaki Kübra Ayık, tüm kadınlara seslenerek, "Biz kadınlar olarak istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Sadece erkeklere özdeşleşmiş diye bir şey yok. İstediğimiz zaman her şeyi yapabiliriz. Sadece cinsiyet farkımız var, beden aynı beden. Kadına şiddete kesinlikle karşıyız. Böyle şeylerin artık olmamasını ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada