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Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu
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Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu

EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A KARA YOLUYLA GEÇİŞLER DURDU

Yunanistan'da gümrük görevlilerinin 1 günlük grev ilan etmesinin ardından, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlar tamamen durdu.

Tarih : 19 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu(10/10)6

Yunanistan'da gümrük görevlileri, bu ülkedeki Gümrük Kanunu'ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle 1 günlük greve gitti. Bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş- çıkışlar durdu. Grevin bu sabah başlaması ardından Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu.

24 SAATLİĞİNE TAMAMEN KAPANDI

Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin 'grev' bilgilendirmesinin ardından döndü. İpsala Sınır Kapısı'na da sabah erken saatlerde gelen ve taze balık taşıyan TIR'ların geçişine izin verildi. Sınır kapısında yoğunluk görülmezken bazı TIR ve araç sürücüleri ise döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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