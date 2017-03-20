EDİRNE'DEKİ ROMANLAR'DAN EVET DESTEĞİ
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF), Balkan Roman Birliği (BAROM) ve Edirne Romanlar Derneği (EDROM) öncülüğünde "Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu.
ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" diyeceklerini belirterek, platformla "evet" kampanyası yürüteceklerini söyledi.
TOPLUMSAL STATÜDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU
Güyümgüler, AK Parti hükümeti dönemlerinde Romanların toplumsal statüsünde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.
Edirne'deki birçok Roman derneğinin platformda yer aldığını belirten Güyümgüler, "Edirne merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 Roman Derneği olarak 'Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu' kurduk. Edirne'de oluşturduğumuz bu platform olarak biz 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceğiz" dedi.
6 BÜYÜK TOPLANTI YAPACAĞIZ
"Referandum sürecinde bu kapsamda özellikle belirlediğimiz bölgelerde bilgilendirme toplantıları yapacağız. 6 büyük toplantı yapmayı planlıyoruz. Trakya bazında da toplantılarımız olacak. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri ziyaret edip, süreçle ilgili bilgiler vereceğiz. Ayrıca önerilen değişiklikle ilgili bilgilendirici el broşürleri bastırıp dağıtacağız."
kaynak:karar
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