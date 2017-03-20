Evet Çıkarsa 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Verecekler
Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye
Gekas'ın Sözleşmesi Feshedildi
Merkel: Nazi Benzetmeleri Durmalı
Şırnak Aşiretlerinden Referandum Kararı
Kendinizi Mutsuz Mu Hissediyorsunuz?
Avrupa'dan Faşizme Devam!
Galatasaray İstifayı Borsaya Bildirdi
İşte Banu Alkan'ın Genç Sevgilisi
Aksakallı Anlattı: Örtüyü Kaldırıp Alnından Öptüm
Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı
Edirne'deki Romanlar'dan Evet Desteği
Kılıçdaroğlu; 'cumhuriyetimiz Sokakta Kurulmadı
Bakanlık Açıkladı... Atatürk Havalimanı'nda Yakalandılar
İrlandalı Futbolcu Mcbride Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı: 999 Kişi Gözaltına Alındı
82 Hakim Ve Savcı 'fetö Üyeliği' İddiasıyla Yargılanıyor
Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu
Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi
Uyku Düzensizliği En Önemli Belirtilerden Biri

edirne'deki romanlar'dan evet desteği

EDİRNE'DEKİ ROMANLAR'DAN EVET DESTEĞİ

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF), Balkan Roman Birliği (BAROM) ve Edirne Romanlar Derneği (EDROM) öncülüğünde "Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu.

Tarih : 20 Mart 2017, 16:36
Puan Ver : Edirne'deki Romanlar'dan Evet Desteği(9/10)10


ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" diyeceklerini belirterek, platformla "evet" kampanyası yürüteceklerini söyledi.

TOPLUMSAL STATÜDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU



Güyümgüler, AK Parti hükümeti dönemlerinde Romanların toplumsal statüsünde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.



Edirne'deki birçok Roman derneğinin platformda yer aldığını belirten Güyümgüler, "Edirne merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 Roman Derneği olarak 'Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu' kurduk. Edirne'de oluşturduğumuz bu platform olarak biz 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceğiz" dedi.

6 BÜYÜK TOPLANTI YAPACAĞIZ



"Referandum sürecinde bu kapsamda özellikle belirlediğimiz bölgelerde bilgilendirme toplantıları yapacağız. 6 büyük toplantı yapmayı planlıyoruz. Trakya bazında da toplantılarımız olacak. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri ziyaret edip, süreçle ilgili bilgiler vereceğiz. Ayrıca önerilen değişiklikle ilgili bilgilendirici el broşürleri bastırıp dağıtacağız."



 



kaynak:karar








Etiketler: Edirne  Deki  Romanlar  Dan  Evet  Desteği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER