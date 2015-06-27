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EDİRNE'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! ASKER ŞEHRE İNDİ


EDİRNE'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! ASKER ŞEHRE İNDİ
Tarih : 27 Haziran 2015, 09:35
Puan Ver : Edirne'de Tehlikeli Gerginlik! Asker Şehre İndi(10/10)9


Kalabalık, pastaneye zarar verirken, toplanan kalabalığı polis ve jandarma biber gazıyla müdahale ederek dağıtıldı.   Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 kişi motosikletle genelde Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit Mahallesi'ni gezerken, yol üzerinde oynayan 2 çocuğa çarptı. Daha sonra mahallede uzun süredir süren “sapık var” iddiasıyla ellerinde sopalarla nöbet tutan vatandaşlar, iki şüpheliyi kovalamaya başladı. Kalabalıktan kaçan iki şüpheli, Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir pastane sığındı. Bu sırada toplanan kalabalık, pastaneye sığınan iki kişiye linç girişiminde bulundu. Yaklaşık  2 saat boyunca dağılmayan kalabalığa polis yeterli olamayınca, olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı olay sırasında pastaneye ciddi anlamda hasar verilirken, toplanan kalabalık zaman zaman slogan atarak saklanan iki kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

 

Yaklaşık 4 saatin sonunda tüm uyarılara rağmen dağılmayan vatandaşlar, olay yerine Edirne'den gelen Çevik Kuvvet'in biber gazlı müdahalesi sonucu dağıtıldı








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