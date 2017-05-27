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EDİRNE'DE SICAK DAKİKALAR


EDİRNE'DE SICAK DAKİKALAR
Tarih : 27 Mayıs 2017, 15:25
Puan Ver : Edirne'de Sıcak Dakikalar(5/10)6


Edirne'de, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldüren katil zanlısı enişte Nedim M.'nin, cenaze törenini bastığı iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı. Silah seslerinin yükseldiği mezarlıkta, polis ekipleri uzun namlulu silahlarla evlerin çatılarında ve ara sokaklarda katil enişteyi arıyor. Endişeli mahalle halkı, katilin bulunması için polisle işbirliği yapıyor.



Olay, dün gece yarısı Edirne'de Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Nedim M. (27), bir süre önce eşini evde döverek darp etti. Olayın ardından eşinin evden ayrılmasından kayınbiraderi Salih Mal'ı sorumlu tutan Nedim M., pompalı tüfekle dün gece camını kırarak içeri girdiği evde Mal ailesini katletti. Saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan Mal ailesinin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak ve ölü taklidi yaparak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu.



Silah sesleri yükseldi, mahalle karıştı

Katil zanlısı Nedim M.'nin, Edirne Açı Çeşme Mezarlığı'nda, saldırı sonrası hayatını kaybeden Mal Ailesi'nin cenaze namazına geldiği iddiası üzerine ortalık karıştı. Çevreden 4-5 el silah sesi yükselmesinin ardından mahallede, sıcak dakikalar başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mahalleye sevki ile katil enişte, evlerin çatılarında, ara sokaklarda aranmaya başladı.



 



kaynak:milliyet








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