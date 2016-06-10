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EDİRNE'DE SELİMİYE'DEN İLK KEZ KADIN ŞEHİT KALDIRILDI


EDİRNE'DE SELİMİYE'DEN İLK KEZ KADIN ŞEHİT KALDIRILDI
Tarih : 10 Haziran 2016, 15:20
Puan Ver : Edirne'de Selimiye'den İlk Kez Kadın Şehit Kaldırıldı(10/10)9


Mardin'in Midyat ilçesinde şehit olan polis memuru Nefise Özsoy, memleketi Edirne'deki Selimiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Özsoy, 442 yıllık Selimiye Camii'nden kaldırılan ilk kadın şehit oldu.



SELİMİYE CAMİİ'NDE MUSALLA TAŞI BULUNMUYOR



Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde hemen hemen tüm camilerde olan musalla taşı bulunmuyor. Bu nedenle camiden bugüne kadar şehit cenazeleri hariç hiçbir cenaze kalkmadı.



Şehit cenazeleri olduğunda Selimiye Camii'nde caminin avlusuna hemen portatif bir musalla taşı kuruluyor. Şehidin tabutu bu portatif musalla taşının üzerine konuluyor ve daha sonra cenaze namazı kılınıyor.








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