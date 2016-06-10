

Mardin'in Midyat ilçesinde şehit olan polis memuru Nefise Özsoy, memleketi Edirne'deki Selimiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Özsoy, 442 yıllık Selimiye Camii'nden kaldırılan ilk kadın şehit oldu.







SELİMİYE CAMİİ'NDE MUSALLA TAŞI BULUNMUYOR







Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde hemen hemen tüm camilerde olan musalla taşı bulunmuyor. Bu nedenle camiden bugüne kadar şehit cenazeleri hariç hiçbir cenaze kalkmadı.







Şehit cenazeleri olduğunda Selimiye Camii'nde caminin avlusuna hemen portatif bir musalla taşı kuruluyor. Şehidin tabutu bu portatif musalla taşının üzerine konuluyor ve daha sonra cenaze namazı kılınıyor.