Edirne'de, okul servis minibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci, 11 kişi hafif yaralandı.

OKUL SERVİSİ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, öğleden sonra Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak'ın kullandığı ve içinde ortaokul öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki minibüs çarpıştı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen servis minibüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada okul servisi şoförü Ertan Dişbudak ile aralarında öğrencilerin de olduğu Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici ve Sibel Sanag yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: haberinburada