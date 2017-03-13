Nükleer Devi Türk Şirkete Ortak Oldu
Beşiktaş-Olympiakos Maçı Biletleri Satışta
Fetö'nün Adli Tıp Yapılanmasına Dava Açıldı
Obezite Kanser Riskini Artırıyor!
Kılıçdaroğlu, Skandallarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Pop Kraliçesi Joni Sledge Yaşamını Yitirdi
Musul'da Bir Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı!
Edirne'de Cinayet Şebekesi Çökertildi: 5 Tutuklama!
Nato'dan Türkiye Ve Hollanda Açıklaması!
Milli Boksörler Bakü De Madalya Arayacak
Türkiye Onun İçin Seferber Olmuştu, Kötü Haber Geldi!
Ukrayna'ya Pasaportsuz Seyahat Dönemi Başlıyor!
Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...
Audi A5 Sportback'e Yeni Motor Seçeneği
İmha Edilen Üniformadan F Serisi 1 Dolar Çıktı
Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
Okan Buruk İçin Karar Verildi
Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması

edirne'de cinayet şebekesi çökertildi: 5 tutuklama!

EDİRNE'DE CİNAYET ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ: 5 TUTUKLAMA!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Tarih : 13 Mart 2017, 15:39
Puan Ver : Edirne'de Cinayet Şebekesi Çökertildi: 5 Tutuklama!(7/10)7


Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Edirne ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 9 Mart günü nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti yaptıkları anlaşılan çete mensuplarının ev ve iş yerlerine yönelik Edirne'de 40 adrese, Sivas'ta ise 2 adres ile 36 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.



ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ



Operasyonda baskın yapılan adreslerde değişik çap ve modelde 1 adet ruhsatlı, 10 adet ruhsatsız, 4 adet kurusıkı ve 1 adet havalı tabanca olmak üzere toplam 16 adet tabanca, 3 adet kılıç, 1 adet G3 şarjörü, 1 adet sustalı, 3 adet bıçak, 1 adet kasatura, 1 adet muşta, 7 adet bıçak, 1 adet kelepçe, 3 adet kelepçe anahtarı ve modelleri farklı 326 adet tabanca mermisi bulundu.



Ayrıca 85 bin 995 lira, 100 Euro ve 20 levaya el konulurken örgütün ana faaliyetleri kapsamında olan 314 adet sözleşme, senet, tapu senedi, 31 adet başkaları adına alınmış GSM hattı, 17 adet telefon, 13 adet tablet/bilgisayar, 28 adet depolama, 23 adet değişik çap ve modelde silah ile 536 adet değişik çap ve modelde mermi ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Edirne  De  Cinayet  Şebekesi  Çökertildi  5  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER