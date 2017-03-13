

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Edirne ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 9 Mart günü nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti yaptıkları anlaşılan çete mensuplarının ev ve iş yerlerine yönelik Edirne'de 40 adrese, Sivas'ta ise 2 adres ile 36 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.







ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ







Operasyonda baskın yapılan adreslerde değişik çap ve modelde 1 adet ruhsatlı, 10 adet ruhsatsız, 4 adet kurusıkı ve 1 adet havalı tabanca olmak üzere toplam 16 adet tabanca, 3 adet kılıç, 1 adet G3 şarjörü, 1 adet sustalı, 3 adet bıçak, 1 adet kasatura, 1 adet muşta, 7 adet bıçak, 1 adet kelepçe, 3 adet kelepçe anahtarı ve modelleri farklı 326 adet tabanca mermisi bulundu.







Ayrıca 85 bin 995 lira, 100 Euro ve 20 levaya el konulurken örgütün ana faaliyetleri kapsamında olan 314 adet sözleşme, senet, tapu senedi, 31 adet başkaları adına alınmış GSM hattı, 17 adet telefon, 13 adet tablet/bilgisayar, 28 adet depolama, 23 adet değişik çap ve modelde silah ile 536 adet değişik çap ve modelde mermi ele geçirildi.







kaynak:sabah