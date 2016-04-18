

Edirneli buğday üreticilerinin tarlalarına bugüne kadar pas hastalığına benzeyen daha önce hiç karşılaşmadıkları bir hastalık etkili olmaya başladı.







Buğday da erken ekim yapılan tarlalarla görülen, sarı pas hastalığına benzeyen virüs son 10 gündür tüm bölgede etkili oldu.







Buğdaylar tarlada erken sarardı, uzaması durdu. Başak gelişimini engellemesi nedeniyle verimin düşeceğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, yapılan ilaçlı mücadeleden sonuç alamadıklarını anlattı.







Edirne'de 1 milyon 200 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını anlatan Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz tarlalardan alınan örneklerin incelenmek ve hastalığın tespit edilmesi amacıyla Ege Ünhiversitesi Ziraat Fakültesi'ne gönderdiklerini söyledi.







Kış aylarının sıcak geçmesinin hastalıkta etkili olduğunu düşündüklerini kaydeden Başkan Yorulmaz, "Edirne'den başlayarak tüm Marmara bölgesinde etkili olup hastalık Türkiye'nin yüzde 20 buğday üretiminin gerçekleştiği Edirne ve ardından Tekirdağ ile Kırklareli de de görüldü. Hastalık ilk kez geçtiğimiz yıl Bulgaristan sınırındaki Sırpsındığı Köyü'nde görülmüştü" dedi.