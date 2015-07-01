

Edirne'nin Keşan ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü "Sapık" iddiasıyla linç edilmek istenen bir kişi nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından, olayda yer alan kişilere yönelik, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.







600 KİŞİLİK POLİS ORDUSUYLA OPERASYON







Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 600 kişilik polis ordusu tarafından tespit edilen yaklaşık 100 noktaya saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı.







ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







Çevik Kuvvet, Özel Tim ve Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Yaşanabilecek gerginlikler nedeniyle TOMA ve Panzer eşliğinde, genellikle Romanların yaşadığı Yenimescit Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınanlar, yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Keşan girişinde bulunan Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına getirildi.







Şüpheliler, burada yapılan işlemlerinin ardından ise sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.



