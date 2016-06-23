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edirne'de 16 afgan kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

EDİRNE'DE 16 AFGAN KAÇAK YAKALANDI, 1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Edirne'de polis tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 18 Afganistanlı yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ve organizatör V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tarih : 23 Haziran 2016, 11:42
Puan Ver : Edirne'de 16 Afgan Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı(7/10)4


Edirne'de polis tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 18 Afganistanlı yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ve organizatör V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde park halinde bulunan araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen Afganistan uyruklu 8'i çocuk 18 kaçak yakaladı. Kaçaklar ve sürücü V.B. gözaltına alındı. 18 kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, V.B. çıkarıldığı mahkemece, 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.







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