EDİRNE SULAR ALTINDA KALDI! İŞTE HAVDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Aşırı yağışlar nedeniyle Tunca nehri taştı. Edirne'nin sular altında kalan Sarayiçi, Er Meydanı ve Değirmenyeni köyü havadan görüntülendi.
Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor. Sular altında kalan bölgeler havadan görüntülendi.
TUNCA VE MERİÇ BİRLEŞTİ
Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi.
İKİ NEHRİN DEBİLERİ YÜKSELDİ
Taşkın riskinin 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu Edirne'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 297 seviyesinden, 289'a geriledi.
TAŞKIN HAYATI OLUMSUZ ETKİLENDİ
Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.
Bölgede yaşanan taşkın DHA tarafından 'drone' ile havadan görüntülendi. Taşkının Edirne'ye olan olumsuz etkisi görüntülere yansıdı.
HAVDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sular altında kalan Sarayiçi Er Meydanı ile yine Tunca Nehri kıyısındaki en yakın yerleşim yeri olan Değirmenyeni köyü görüntülendi.
Havadan çekilen görüntüler şehrin Yunanistan ve Bulgaristan sınırı bölgesindeki su seviyesini ve sular altındaki tarım arazilerini gözler önüne serdi.
Kaynak: haberinburada
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