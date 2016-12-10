'EDİRNE GELİYORUZ' DEDİ STRİPTİZ VİDEOSU PAYLAŞTI
Ünlü playboy ve Dj Taha Özer Edirne'de konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü playboy'un kadın takipçileri Taha Özer konser veremeye gitmeden önce striptiz videolarını paylaşıyor ve konseri ilan ediyorlar.
Ünlü playboy ve Dj Taha Özer Edirne'de konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü playboy'un kadın takipçileri Taha Özer konser veremeye gitmeden önce striptiz videolarını paylaşıyor ve konseri ilan ediyorlar.
TAHA İÇİN STRİPTİZ YAPTI
Edirne konseri öncesi de Taha'nın fiziğiyle göz kamaştıran bir takipçisi striptiz yaparak Taha Özer'in Edirne konserini duyurmasına yardımcı oldu.
Ünlü playboy'un hayranı, bir süre kamera önünde striptiz yaptıktan sonra, Taha Özer yazılı kağıdı videoda gösterdi.
kaynak:vatan
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