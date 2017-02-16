

Fetö'cüleri Yunanistan'a kaçıran şebekeyi 'yanlışlık' ele verdi







15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yurt dışı yasağı konulan şüphelilerin, darbe girişimine katılan 8 subayın helikopterle kaçtıkları Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmemeleri üzerine, bu ülkeye kaçmak için her yolu denedikleri ortaya çıktı. FETÖ'den arananları Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a soktukları tespit edilen ve aralarında pasaport polisinin de bulunduğu 2'si FETÖ şüphelisi toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yasadışı organizasyon, örgütle bağlantılı polisin sadece kaşe basarak göndermesi gereken iptal edilmiş pasaportu, yanlışlıkla sisteme kaydetmesiyle ortaya çıkarıldı.







Darbe girişiminin ardından FETÖ/PYD soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, son dönemlerde ülkeden kaçmak için Yunanistan'ı tercih ettikleri belirlendi. Darbe girişiminde bulunan ve helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 firari askeri bu ülkenin Türkiye'ye iade etmemesi üzerine, şüphelilerin Yunanistan'a kaçmayı tercih ettikleri belirtildi. Türkiye-Yunanistan sınırında jandarma, sınırda görevli askerlerin ve polisin çok sayıda FETÖ/PYD şüphelisini yakalamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bu şüphelileri kaçıran kişiler ve yapılar da yakın takibe alındı.







kaynak:haberler