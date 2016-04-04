EDİP AKBAYRAM'A BÜYÜK VEFASIZLIK
81 yaşında yaşamını yitiren annesi Türkan Akbayram gözyaşları içinde toprağa veren Edip Akbayram'ı sanat camiasından dostları yalnız bıraktı.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen 6 çocuk annesi Türkan Akbayram, kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Türkan Akbayram, kızıyla birlikte kaldığı Didim'in Efeler Mahallesi'ndeki evinde dün sabah karşı yaşamını yitirdi. Akbayram'ın ölümü şarkıcı oğlu Edip Akbayram ve sevenlerini yasa boğdu. Anne Akbayram için dün ikindide Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
SANATÇI ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKTI
Törene, Edip Akbayram'ın yanı sıra, CHP'li Didim eski Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay ve Akbayram'ın yakınları ile komşuları katıldı. Sanat camiasından dostlarının ünlü sanatçıyı acı gününde yalnız bırkaması dikkatlerden kaçmadı.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Camide, Edip Akbayram taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi Akbayram'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Denizköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
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