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Edinson Cavani'nin Maraş dondurmacısıyla imtihanı!

EDİNSON CAVANİ'NİN MARAŞ DONDURMACISIYLA İMTİHANI!

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı yıldız golcüsü Edinson Cavani'nin Maraş dondurmacısıyla imtihanı amatör kameraya böyle yansıdı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Edinson Cavani'nin Maraş Dondurmacısıyla İmtihanı!(10/10)6

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı yıldız golcüsü Edinson Cavani, attığı gollerle futbolseverleri büyülerken olağanüstü performansıyla da takımını yıldız arkadaşlarıyla birlikte zirveye taşıyor. Ancak tüm bunlara rağmen 30 yaşındaki golcü oyuncu da Maraş dondurmasının gelenekselleşen sunumu karşısında çaresiz kaldı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerde Cavani, dondurma tezgahının önünde dondurma ustası karşısında külahı almaya çalışıyor ancak kaçınılmaz bir şekilde başarısızlığa uğruyor! Cavani bu sezon şimdiden 26 resmi maçta 25 gol ve 3 asiste imza atmış durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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