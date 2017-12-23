EDİNSON CAVANİ'NİN MARAŞ DONDURMACISIYLA İMTİHANI!
Paris Saint-Germain'in Uruguaylı yıldız golcüsü Edinson Cavani'nin Maraş dondurmacısıyla imtihanı amatör kameraya böyle yansıdı.
Paris Saint-Germain'in Uruguaylı yıldız golcüsü Edinson Cavani, attığı gollerle futbolseverleri büyülerken olağanüstü performansıyla da takımını yıldız arkadaşlarıyla birlikte zirveye taşıyor. Ancak tüm bunlara rağmen 30 yaşındaki golcü oyuncu da Maraş dondurmasının gelenekselleşen sunumu karşısında çaresiz kaldı!
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerde Cavani, dondurma tezgahının önünde dondurma ustası karşısında külahı almaya çalışıyor ancak kaçınılmaz bir şekilde başarısızlığa uğruyor! Cavani bu sezon şimdiden 26 resmi maçta 25 gol ve 3 asiste imza atmış durumda.
Kaynak: haberinburada
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