EDİNSON CAVANİ TARİHE GEÇTİ, PSG FARK ATTI
Fransa Liginin 23. haftasında PSG konuk ettiği Montpellier'i 4-0 yendi. Karşılaşmanın ilk golünü atan Cavani Paris formasıyla 157. golünü attı ve PSG tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.
Fransa Liginin 23. haftasında Paris Saint-Germain, geçen hafta yenildiği Lyon maçının acısını Montpellier'den çıkardı ve sahasında konuk ettiği Montpellier'i 4-0 mağlup etti.
PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Edinson Cavani, 40 ve 82. dakikalarda Neymar ve 70. dakikada Angel Di Maria kaydetti.
CAVANI, PSG TARİHİNE GEÇTİ!
Maçın ilk golünü atan Uruguaylı golcü Cavani, PSG formasıyla 157. golünü atmış oldu ve Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırarak PSG tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
PSG, bu galibiyetin ardından puanını 59'a çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 31 puanla 7. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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