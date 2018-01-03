Belçika'da yılın en iyi oyuncusu Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku'yu geride bırakan Eden Hazard seçildi.

Premier Ligde geçen sezon şampiyon olan Chelsea'de Eden Hazard, Belçika'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Geçen sezon şampiyonlukta önemli bir payı olan Eden Hazard, bu sezonun ilk devresinde ise 26 maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

EDEN HAZARD 10 BİN 280 OY TOPLADI

Oylama Eden Hazard, 10 bin 280 oy alırken, Kevin de Bruyne 4 bin 710 oyla ikinci sırada kaldı.

Sezona Everton'dan Manchester United'a transfer olarak başlayan Romelu Lukaku ise 3 bin 223 oy aldı.

Kaynak: haberinburada