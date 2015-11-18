

Sevgilisi Edda Sönmez'i darp etmekle suçlanan Saruhan Hünel'le ilgili soruşturma, İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcı, Hünel'in Sönmez'e gönderdiği şiddet içerikli telefon mesajlarını da soruşturmaya dahil etti.







Gazeteci Edda Sönmez, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle erkek arkadaşı Saruhan Hünel hakkında Anadolu Adliyesi'ne şikayette bulundu.







Aile İçi Suçlar Bürosu'na ifade veren Sönmez, 6 aylık ilişkileri süresince oyuncu sevgilisi tarafından 5 kez şiddet gördüğünü söyledi.Ve sevgilisinin 30 Ekim'deki son şiddete gerekçe olarak da röportaj yaptığı eski futbolcu Pascal Nouma ile yan yana çektirdiği fotoğrafı gösterdiğini ifade etti.







Sönmez, olay sonrası Hünel'den gelen “Belim ağrıyor, seni döverken kendimi de sakatladım” mesajlarını delil olarak savcıya sundu. Oyuncunun da hafta içinde adliyeye giderek savcıya ifade vermesi bekleniyor.