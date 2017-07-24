EDA TAŞPINAR TATİLDEYKEN DE SPORU ELDEN BIRAKMADI
Moda ikonu Eda Taşpınar, Mikanos'ta tatiline devam ederken sporu da elden bırakmadı. Esnek vücudunu Instagram'da sergileyen Taşpınar'a binlerce beğeni yağdı.
İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, Instagram'da ateşli pozlarıni sergilemeye devam ederken bu sefer de esnekliğini gösteren bir poz paylaştı. Taşpınar, tatil yaparken de sporu elden bırakmadı.
FOTOĞRAFINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI
Eda Taşpınar'ın esnek bacaklarını gösterdiği fotoğrafa binlerce beğeni yağarken, yüzlerce yorum da geldi.
İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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