İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, Instagram'da ateşli pozlarıni sergilemeye devam ederken bu sefer de esnekliğini gösteren bir poz paylaştı. Taşpınar, tatil yaparken de sporu elden bırakmadı.

FOTOĞRAFINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Eda Taşpınar'ın esnek bacaklarını gösterdiği fotoğrafa binlerce beğeni yağarken, yüzlerce yorum da geldi.

İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada