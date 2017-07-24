Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
Kangal Cinsi Köpek Tek Seferde 17 Yavru Doğurdu
Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım
81 İlde Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması Yapıldı
Cansu Taşkın Emre Mor'un Peşinde Olduğunu İtiraf Etti
Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba
Eda Taşpınar Tatildeyken De Sporu Elden Bırakmadı
Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
Tekirdağ'da İnanılmaz Manzara! Tatilciler 20 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluşturdu
Erdoğan'dan Suudi Arabistan Ve Kuveyt'e Tek Mesaj: Kardeş Kavgasının Kazananı Olmaz
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
İstihbarat Birimleri, Gülen'in Seccadeye Bastığı Fotoğrafın Şifresini Çözdü
Düştüğü Denizden Hareketsiz Çıkarılan Genç Adam, Hastanede Yaşama Döndürüldü
İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama

Eda Taşpınar Tatildeyken de Sporu Elden Bırakmadı

EDA TAŞPINAR TATİLDEYKEN DE SPORU ELDEN BIRAKMADI

Moda ikonu Eda Taşpınar, Mikanos'ta tatiline devam ederken sporu da elden bırakmadı. Esnek vücudunu Instagram'da sergileyen Taşpınar'a binlerce beğeni yağdı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Eda Taşpınar Tatildeyken De Sporu Elden Bırakmadı(10/10)6

İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, Instagram'da ateşli pozlarıni sergilemeye devam ederken bu sefer de esnekliğini gösteren bir poz paylaştı. Taşpınar, tatil yaparken de sporu elden bırakmadı.

FOTOĞRAFINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Eda Taşpınar'ın esnek bacaklarını gösterdiği fotoğrafa binlerce beğeni yağarken, yüzlerce yorum da geldi.

İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eda  Taşpınar  Tatildeyken  De  Sporu  Elden  Bırakmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER