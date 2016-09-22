ECZANE LEVHALARINA YENİ DÜZENLEME
Sağlık Bakanlığı, serbest eczane levhalarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. “Haksız rekabete neden olmaması” için levhalar standart hale getiriliyor
Sağlık Bakanlığı'nın eczanelerin levhaları ile ilgili yeni düzenlemesine göre, artık zemin ölçülerine göre standart levhalar yapılacak ve levhalarda ışıklandırmalar sadece “Eczane” yazısı üzerinde olacak. Eczanenin ismi ışıklandırılmayacak.
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