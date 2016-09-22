Sağlık Bakanlığı, serbest eczane levhalarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. “Haksız rekabete neden olmaması” için levhalar standart hale getiriliyor



Sağlık Bakanlığı'nın eczanelerin levhaları ile ilgili yeni düzenlemesine göre, artık zemin ölçülerine göre standart levhalar yapılacak ve levhalarda ışıklandırmalar sadece “Eczane” yazısı üzerinde olacak. Eczanenin ismi ışıklandırılmayacak.