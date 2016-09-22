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Eczane levhalarına yeni düzenleme

ECZANE LEVHALARINA YENİ DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı, serbest eczane levhalarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. “Haksız rekabete neden olmaması” için levhalar standart hale getiriliyor

Tarih : 22 Eylül 2016, 10:45
Puan Ver : Eczane Levhalarına Yeni Düzenleme(0/10)


Sağlık Bakanlığı'nın eczanelerin levhaları ile ilgili yeni düzenlemesine göre, artık zemin ölçülerine göre standart levhalar yapılacak ve levhalarda ışıklandırmalar sadece “Eczane” yazısı üzerinde olacak. Eczanenin ismi ışıklandırılmayacak.








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