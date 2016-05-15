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Eczacılar Atatürk Anıtına Çelenk Koydu

ECZACILAR ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU

Nevşehir Eczacılar Odası 14 Mayıs Eczacılar günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 08:53
Puan Ver : Eczacılar Atatürk Anıtına Çelenk Koydu(6/10)7


Nevşehir Eczacılar Odası 14 Mayıs Eczacılar günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk koydu.



14 Mayıs 1839 yılından bugüne kadar her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan Eczacılar günü nedeniyle Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu.



Çelenk sunumunun ardından burada bir basın açıklamasında bulunan Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol, "Ülkemizde ilk eczacılık sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 yılından bugüne kadar eczacılık mesleği son derece değişti, değişmeye devam ediyor. Bizler de bu değişimi hızlandırmak için meslek örgütü olarak görevimizin başındayız.

Eczanelerin hasta sağlığına verdiği hizmetin niteliğini ve yelpazesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece talep eden değil, hizmet üreten, katma değer yaratan bir mesleğin mensupları olmak, hastalarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak için uğraşıyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz iki yıl boyunca eczacıların mesleki gelişimini süreklileştirecek bir projeye imza attık." dedi.








Etiketler: Eczacılar  Atatürk  Anıtına  Çelenk  Koydu    haber

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