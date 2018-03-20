ECZACIBAŞI VİTRA, KADINLAR CEV KUPASINDA FİNALE YÜKSELDİ
Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında SSC Palmberg'e karşı setlerde 2-0 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, finale yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: haberinburada
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