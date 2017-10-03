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Eczacıbaşı ve Schwarzkopf 18 Yıllık Ortaklığı Bitirdi

ECZACIBAŞI VE SCHWARZKOPF 18 YILLIK ORTAKLIĞI BİTİRDİ

EİS Eczacıbaşı'nın, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'taki paylarının Henkel'e devir işlemi tamamlandı. Böylece 18 yıllık ortaklık son buldu.

Tarih : 03 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Eczacıbaşı Ve Schwarzkopf 18 Yıllık Ortaklığı Bitirdi(8/10)4

EİS Eczacıbaşı, yüzde 47 ortak olduğu Eczacıbaşı-Schwarzkopf şirketindeki paylarını, ana hissedar Henkel'e devretti. Devirde toplam tutar 2 milyon 935 bin euro oldu.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

EİS Eczacıbaşı tarafından KAP'a yapılan şu ifadeler yer aldı:

"12 Eylül 2017 tarihinde, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf')'de sahip olduğumuz toplam 1 milyon 175 bin TL nominal bedelli payların, 2 milyon 922 bin 758 euro satış bedeli ile Henkel'e satılmasına ve pay satış bedelinin, pay devir tarihi itibariyle yeniden organizasyona ilişkin masraflara bağlı olarak yapılabilecek düzeltmeye tabi olmak şartıyla, kapanış tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğumuz payların tamamının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satışı işlemi bugün tamamlanarak, kapanış tarihi itibarıyla pay devir bedeli 2.935.014 euro olarak belirlenmiştir. Kapanış tarihi öncesi döneme ilişkin olarak Eczacıbaşı-Schwarzkopf adına tazminat yükümlülüğü doğması halinde, tazminatlar satıcıların payları oranında alıcıya ödenecek olup, Henkel 2.935.014 euro tutarındaki satış bedelinin tamamını bugün peşin olarak ödemiştir."

18 YILLIK ORTAKLIK

Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu. Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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