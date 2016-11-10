

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ı dinledi.







Saral, Fetullah Gülen ile ilgili 1999 yılında bir rapor hazırlaması konusunda görevlendirildiğini, Gülen hakkında bugüne kadar yayımlanmış kitap ve kasetlerin incelemeye alındığını söyledi.







Cevdet Saral, raporun ortaya çıkmasıyla birçok sorunla karşılaştıklarını, hazırlanan 90 sayfalık rapor doğrultusunda karşılarına, kendini dini söylem ve motiflerle kamufle eden sosyal, eğitsel görünümlü olmakla birlikte çok geniş siyasi hedefleri bulunan, yalancı, kindar ve o nispette de cahil olan ama gerektiğinde kendini ilim sahibi gösterme becerisine sahip son derece tehlikeli birinin çıktığını söyledi.







kaynak:yeniakit