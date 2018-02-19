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'ecem'i Öldürüp Gömdüm' Diyen Cani Üvey Baba Tutuklandı!
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'Ecem'i öldürüp gömdüm' diyen cani üvey baba tutuklandı!

'ECEM'İ ÖLDÜRÜP GÖMDÜM' DİYEN CANİ ÜVEY BABA TUTUKLANDI!

Kocaeli'de kaybolduktan 43 gün sonra bulunan ve üvey babası tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan 17 yaşındaki Ecem'in davasında üvey baba, tutuklandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 15:00
Puan Ver : 'ecem'i Öldürüp Gömdüm' Diyen Cani Üvey Baba Tutuklandı!(10/10)6

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

KIZI KAYBOLUNCA ANNE İNTİHAR ETMİŞTİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ecem Balcı (17) 5 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son vermişti.

ÜVEY BABA İTİRAF ETTİ: ÖLDÜRÜP GÖMDÜM

Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevkiinde gömülü halde bulunmuştu.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmişti. Ecem Balcı'nın ölümüne yönelik şüpheli Süleyman K. ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişiler bugün Gölcük Adliye'sine sevk edildi.

Şüphelilerden Süleyman K., çocuğu kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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